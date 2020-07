Kazakistan, “polmonite sconosciuta” ha già fatto più di mille morti (Di venerdì 10 luglio 2020) In Kazakistan è arrivata una polmonite sconosciuta che si sta rivelando più letale del coronavirus. L’ufficialità dell’esistenza di questa nuova malattia infettiva è arrivata nella giornata di ieri dall’ambasciata cinese. In Kazakistan si sta consumando una vera e propria tragedia. Una polmonite sconosciuta ha infatti ucciso quest’anno nel paese più di 1.700 persone. E a … L'articolo Kazakistan, “polmonite sconosciuta” ha già fatto più di mille morti proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

