Kazakistan, allarme dalla Cina “nuova polmonite più letale del coronavirus”. Poi arriva la smentita (Di venerdì 10 luglio 2020) L’ambasciata cinese in Kazakistan ha lanciato l’allarme: “Nel paese circola una nuova polmonite più letale del coronavius”. A comunicarlo è stata l’ambasciata di Pechino attraverso una nota pubblicata dalla Cnn e riportata in Italia da quotidiani come La Repubblica. Il comunicato in questione parla di un tasso di mortalità molto più alto del coronavirus. Sarebbero 1.772 i morti di polmonite nella prima metà dell’anno in Kazakistan, di cui anche cittadini cinesi. Un incremento notevole rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. “Il Dipartimento della Sanità del Kazakistan ed altre agenzie stanno conducendo delle ricerche comparative e non hanno definito la natura del ... Leggi su italiasera

