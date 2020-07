Juventus, Sarri sicuro: “la sconfitta contro il Milan non deve incidere. Atalanta? Guardiola disse…” (Di venerdì 10 luglio 2020) Ripartire subito, evitando ulteriori passi falsi. È questa la parola d’ordine in casa Juventus dopo la sconfitta contro il Milan. Farlo contro una straripante Atalanta non sarà di certo semplice. Lo sa bene Sarri che, in conferenza stampa, dichiara: “è una fase importante della stagione, l’Atalanta sta facendo benissimo e ha numeri ottimi soprattutto in trasferta. La più bella definizione è quella di Guardiola: ‘giocarci contro è come andare dal dentista‘. Ti fa rischiare dal punto di vista tattico e dal punto di vista fisico è una squadra che ha accelerazioni. Ha una capacità di strappi molto pericolosa. All’andata fecero ... Leggi su sportfair

juventusfc : ? 16:15 ?? Le parole di mister Maurizio Sarri pre #JuveAtalanta. ?? LIVE #OneTouchAwayFromYou su @JuventusTV da ??… - juventusfc : È terminato l'incontro di Mister #Sarri con i giornalisti. A breve su Sito e App Juventus il report. Il video int… - juventusfc : Al via l'incontro di Mister #Sarri con i giornalisti alla vigilia di #JuveAtalanta! LIVE qui ??… - pinadero50 : ????????????Sarri cita Guardiola: 'L'Atalanta? Come andare dal dentista'. VIDEO - andreafabris96 : ?? #Juventus, Maurizio #Sarri ????: 'Lasciamo perdere i sorteggi della #ChampionsLeague, adesso non mi interessano. P… -