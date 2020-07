Juventus, Sarri: “Atalanta? Ha ragione Guardiola, è come andare dal dentista” (Di venerdì 10 luglio 2020) Dopo la brutta batosta subita contro il Milan, la Juventus deve fare i conti con la squadra più in forma della Serie A e cioè l'Atalanta. La squadra di Sarri ha l'obbligo di vincere per mettere una pietra sopra il campionato e soprattutto per non far entrare nella corsa scudetto proprio i bergamaschi che, in caso di vittoria, si ritroverebbero a -6 dai Campioni d'Italia.LE PAROLE DI Sarricaption id="attachment 986677" align="alignnone" width="300" Sarri (Getty Images)/captionIn conferenza stampa Sarri ha parlato così del match contro i nerazzurri: "E' una fase importante della stagione, l'Atalanta è una squadra che sta facendo benissimo e ha numeri importanti soprattutto in trasferta. E' una squadra difficile da affrontare. Ha ragione ... Leggi su itasportpress

