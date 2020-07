Juventus, Nedved: “Nostro obiettivo arrivare in Portogallo per le final eight” (Di venerdì 10 luglio 2020) “Prima di tutto dobbiamo passare il turno e sappiamo che ci aspetta un ritorno degli ottavi di finale molto difficile. Gli accoppiamenti sono molto stimolanti, del resto dai quarti in poi è difficile scegliere un avversario, perchè tutte le squadre sono forti”. Queste le parole del vicepresidente della Juventus, Pavel Nedved, dopo il sorteggio di Champions League. I bianconeri, che ancora devono disputare il match di ritorno col Lione (all’andata fini’ 1-0 per i francesi), qualora dovessero superare il turno, ai quarti di finale si troveranno di fronte Real Madrid o Manchester City (si ripartirà dal 2-1 dei Citizens al Bernabeu): “Sono due squadre che possono ambire alla vittoria finale e sarebbe in ogni caso una sfida molto difficile. Ora il nostro ... Leggi su sportface

