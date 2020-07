Juventus, il cammino verso la finale di Champions League: tutte le avversarie (Di venerdì 10 luglio 2020) Il cammino ipotetico della Juventus per arrivare alla finalissima della Champions League 2019/2020 che si disputerà domenica 23 agosto in quel di Lisbona. I bianconeri innanzitutto dovranno ribaltare lo 0-1 contro il Lione nel match degli ottavi di finale che si disputerà a Torino tra il 7 e l’8 agosto. Poi di seguito il cammino dei quarti, semifinali e finale: il tabellone completo. OTTAVI DI finale Juventus – Lione (andata 0-1) QUARTI DI finale Juventus – Real Madrid o Manchester City (1-2 andata) SEMIFINALI Juventus – Napoli/Barcellona (1-1 andata) o Chelsea/Bayern Monaco (0-3 andata) finale Juventus ... Leggi su sportface

