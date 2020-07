Juventus, Chiellini: “Non vediamo l’ora di ricominciare la Champions League” (Di venerdì 10 luglio 2020) Il difensore nonché capitano della Juventus Giorgio Chiellini ha parlato a pochi minuti dal sorteggio di Champions League, che delineerà il quadro dei quarti di finale e il tabellone fino alla finale. “E’ stato bello ripartire dopo lo stop e non vediamo l’ora di ricominciare la Champions League e di arrivare a Lisbona. Abbiamo però prima uno scudetto da conquistare e un match contro il Lione da vincere” ha affermato Chiellini, che con i suoi compagni sarà chiamato a ribaltare la sconfitta dell’andata per 1-0. Leggi su sportface

