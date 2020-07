Juventus Atalanta, Sarri in conferenza: “Dalla squadra vorrei più ordine” (Di venerdì 10 luglio 2020) Juventus Atalanta – Vigilia di campionato per Maurizio Sarri che in conferenza stampa ha introdotto il delicatissimo match, in programma domani, contro la formazione di Gianpiero Gasperini. Il tecnico toscano può sorridere perché recupera sia De Ligt che Paulo Dybala dopo la squalifica scontata nella gara persa contro il Milan. Juventus Atalanta: le parole di Sarri Dybala ritorna “Dybala è un talento assoluto e nessuno lo mette in discussione, ma a Milano, visto il blackout penso sarebbe andata allo stesso modo”. Champions League “Ora abbiamo l’obiettivo campionato, poi c’è l’obiettivo Lione. A cosa potrebbe venire dopo non dobbiamo pensarci nemmeno”. Douglas Costa? Per noi è un giocatore ... Leggi su juvedipendenza

juventusfc : ???? I bianconeri ancora live e in esclusiva su @DAZN_IT ?? Juventus v Atalanta ?? sabato 11 luglio h 21.45 ??… - juventusfc : Undici nomi. Undici storie ?? Letture consigliate sul nostro sito e sulla nostra App verso #JuveAtalanta ?????… - AAlciato : Date Champions League: -Juventus-Lione, 7 agosto ore 21 -Barcellona-Napoli, 8 agosto ore 21 -Atalanta-Psg, Est… - chj1897com : Le parole di Maurizio #Sarri nella conferenza stampa pre #JuveAtalanta. 'L'Atalanta è una realtà, un avversario dif… - sportli26181512 : Sarri: 'Voltiamo pagina ma con l'Atalanta sarà dura, voglio ordine e continuità': Sarri: 'Voltiamo pagina ma con l'… -