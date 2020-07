Juventus-Atalanta (11 luglio ore 21:45): formazioni, quote, pronostici (Di venerdì 10 luglio 2020) Un chiaro episodio di calo di tensione, emotivo e difensivo, non ha chiuso definitivamente lo scudetto. Sul 2-0 a San Siro e più dieci sulla Lazio la Juve ha staccato la spina, il Milan ne ha approfittato e il 4-2 finale ha lasciato intatto il distacco sui biancocelesti. La squadra di Sarri deve ritrovare velocemente … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

juventusfc : ???? I bianconeri ancora live e in esclusiva su @DAZN_IT ?? Juventus v Atalanta ?? sabato 11 luglio h 21.45 ??… - juventusfc : Undici nomi. Undici storie ?? Letture consigliate sul nostro sito e sulla nostra App verso #JuveAtalanta ?????… - MarcelloChirico : All' #Atalanta gira bene tutto, pure il sorteggio di #Champions . Prima di dire che quello della #Juventus é da in… - infobetting : Juventus-Atalanta (11 luglio ore 21:45): formazioni, quote, pronostici - AndreaBeltrameJ : RT @MarcelloChirico: All' #Atalanta gira bene tutto, pure il sorteggio di #Champions . Prima di dire che quello della #Juventus é da infar… -