Juventus | 2 anni di Cristiano Ronaldo | insieme per l’obiettivo Champions

La storia d'amore tra Cristiano Ronaldo e la Juventus non terminerà quest'anno: dopo 2 anni dall'affare del secolo il feeling tra società e giocatore è più saldo che mai Tra incredulità e meraviglia, il 10 luglio 2018 la Juventus annunciava l'acquisto di Cristiano Ronaldo dal Real Madrid: da sogno di mercato a realtà, da quel giorno il fuoriclasse portoghese non ha certo smesso di stupire. Ma l'obiettivo dichiarato, quella Champions tanto agognata, è ancora il filo conduttore di un rapporto tra giocatore e società che si basa su un'unica parola d'ordine: vittoria. Perché se in campionato l'impatto di Ronaldo è stato ...

