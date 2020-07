Juve, Sarri sull'Atalanta: "Ha ragione Guardiola: è come andare dal dentista, hanno un ritmo infernale" (Di venerdì 10 luglio 2020) Giornata di vigilia per Maurizio Sarri, a 24 ore dal big match della 32ª giornata tra Juve e Atalanta. L'allenatore bianconero affronterà una delle squadre più in forma del momento, non solo a livello di Serie A, reduce dalla scoppola di San Siro con il Milan (vittorioso 4-2 in rimonta). Queste le sue parole in conferenza stampa Sui prossimi avversari: "Partita che può decidere lo scudetto? E' una fase importante della stagione. L'Atalanta va considerata una realtà, fa benissimo e ha numeri di... Leggi su 90min

