Jessica Simpson, compie 40 anni la cantante di «I Wanna Love You Forever» (Di venerdì 10 luglio 2020) Cifra tonda per Jessica Simpson, che, tra i compleanni vip del mese, compie 40 anni il 10 luglio. Il suo singolo di debutto, I Wanna Love you Forever, invece, ha compiuto vent'anni l'anno scorso, perché la Simpson era nel novero delle bionde debuttanti (insieme a Britney Spears e Christina Aguilera) del 1999. Lei, lanciata dal manager Tommy Mottola, inaugurò la sua carriera da musicista con l'album Sweet Kisses che vendette due milioni di copie anche negli Stati Uniti, con il disco di platino per il sopracitato singolo, quasi ignorato in Italia. È una storia curiosa, quella della ricezione di Jessica Simpson da parte del pubblico italiano, che negli stessi ... Leggi su gqitalia

Jessica Simpson compie 40 anni e festeggia postando sul suo account Instagram una foto che documenta l’incredibile dimagrimento raggiunto. La cantante e attrice ha perso 50 kg negli ultimi sei mesi, e ...

Negli anni abbiamo visto il fisico di Jessica Simpson subire modificazioni importanti: all’inizio della sua carriera la biondina sfoggiava un fisico snello e slanciato, ma poi, a causa delle gravidanz ...

