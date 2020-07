Jessica Simpson compie 40 anni e festeggia con un dimagrimento record (Di venerdì 10 luglio 2020) Jessica Simpson compie 40 anni e festeggia postando sul suo account Instagram una foto che documenta l’incredibile dimagrimento raggiunto. La cantante e attrice ha perso 50 kg negli ultimi sei mesi, e la mattina del suo compleanno, venerdì 10 luglio 2020 (è nata ad Abilene, in Texas, il 10 luglio del 1980), ha tirato fuori dall’armadio un paio di jeans comprati 14 anni prima e li ha indossati perfettamente. Jessica ha scritto accanto alla foto: Ho tenuto questi jeans “True Religion” nel mio armadio per 14 anni (non sto esagerando!). Ho pensato che, dato che sono nelle ultime ore dei miei 30 anni, darei loro un altro tentativo, e ciao 40, è così bello ... Leggi su dilei

Negli anni abbiamo visto il fisico di Jessica Simpson subire modificazioni importanti: all’inizio della sua carriera la biondina sfoggiava un fisico snello e slanciato, ma poi, a causa delle gravidanz ...

La cantante, attrice e imprenditrice, è una delle celebrity più famose a livello internazionale e spegne oggi, 10 luglio, 40 candeline sulla sua torta di compleanno ...

Negli anni abbiamo visto il fisico di Jessica Simpson subire modificazioni importanti: all'inizio della sua carriera la biondina sfoggiava un fisico snello e slanciato, ma poi, a causa delle gravidanz ...

La cantante, attrice e imprenditrice, è una delle celebrity più famose a livello internazionale e spegne oggi, 10 luglio, 40 candeline sulla sua torta di compleanno ...