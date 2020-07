Italo post-Covid, si salvi chi può! (Di venerdì 10 luglio 2020) Si chiama Recovery Fund, ossia pioggia di miliardi in arrivo dalla CE per i settori più colpiti dalla pandemia e decisamente quello dei trasporti lo è stato. E mentre cerco di immaginare il mondo che verrà (recessione, repressione, rilancio, riscossa…) chissà perché mi viene in mente la storia di Ali Babà e i 40 ladroni. Solo 40? Bisognerebbe aggiungere almeno un paio di zeri… Non sono la sola a viaggiare con Italo e sicuramente non sono la sola a pentirmene. In pieno Covid – il 30 marzo – mi scadevano i punti accumulati. Una gentile signorina (che poi mi ha confessato di essere stata messa in cassa integrazione) mi ha prenotato un’andata Milano-Napoli per il 18 maggio. Speravamo che l’emergenza sanitaria sarebbe finita, le cose sono andate diversamente. E ... Leggi su ilfattoquotidiano

