Italia, si Estende Lo Stato di Emergenza Covid-19 (Di venerdì 10 luglio 2020) Il Governo è intenzionato ad Estendere lo Stato di Emergenza Covid-19 in Italia fino al 31 dicembre. Nulla è ancora ufficiale. Un articolo riportato su “Il Messaggero” parla della questione estensione dello Stato di Emergenza Covid-19 in Italia: “Per fare in modo che il premier possa ancora emanare, se ne ce fosse bisogno, nuovi Dpcm, gli ormai mitologici decreti del presidente del Consiglio che hanno accompagnato gli Italiani durante la fase 1 e 2 del coronavirus“. L’articolo continua: “La spinta arriva dal Comitato tecnico scientifico e anche al ministero della Salute sono consapevoli che sarà un passaggio ... Leggi su youreduaction

suga_italia : ?? Il tweet di Yoongi del 29/06 ha superato 2,000,000 di likes. È il suo 16° tweet che raggiunge questo traguardo ??… - brongosalvatore : RT @squopellediluna: 08/07/1904 – Italia: la legge Orlando estende l'obbligo scolastico da 9 a 12 anni, ma avrà scarso successo a causa del… - GiorgioPStream : Apple estende il programma di riparazione indipendente - iPhone Italia - infoitscienza : Apple estende il programma di riparazione indipendente anche all'Italia - matteo_cic : RT @CambiamoConToti: Siamo contrari al piano del ministro Dadone che estende a tutto il 2020 lo #smartworking della PA e lo programma per i… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia Estende Dall'Ars una norma che estende il "Cura Italia" anche ai Pip e altri precari Giornale di Sicilia F1, ufficiale: Gp al Mugello il 13 settembre

E' ufficiale: il Mugello ospiterà per la prima volta un Gp di F1. Il prossimo 13 settembre, esattamente una settimana dopo la gara di Monza (6 settembre), il circuito di proprietà della Ferrari ospite ...

Cosa significa che l’Italia è in stato d’emergenza fino al 31 dicembre

Con la decisione del presidente del Consiglio Giuseppe Conte sullo stato d’emergenza nel nostro Paese prorogato fino al 31 dicembre, possiamo affermare ufficialmente che il 2020 si appresta a terminar ...

E' ufficiale: il Mugello ospiterà per la prima volta un Gp di F1. Il prossimo 13 settembre, esattamente una settimana dopo la gara di Monza (6 settembre), il circuito di proprietà della Ferrari ospite ...Con la decisione del presidente del Consiglio Giuseppe Conte sullo stato d’emergenza nel nostro Paese prorogato fino al 31 dicembre, possiamo affermare ufficialmente che il 2020 si appresta a terminar ...