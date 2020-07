Istat: produzione industriale aumenta del 42,1% nel mese di maggio (Di venerdì 10 luglio 2020) Tutti i comparti sono in crescita congiunturale, ad eccezione di quello delle industrie alimentari, bevande e tabacco, che registra una leggera flessione, rileva l'Istat Leggi su firenzepost

istat_it : A maggio 2020 la produzione industriale aumenta del 42,1% su aprile e diminuisce del 20,3% su base annua #istat… - ClaudiaBruno00 : RT @RaiNews: Rimbalza la produzione industriale a maggio con un più 42,5 per cento dopo il crollo di aprile ma rispetto a gennaio è ancora… - FraHammers : RT @francescoseghez: L'andamento della produzione industriale in Italia, ripresa ad aprile ma con ancora un -20% rispetto all'anno scorso.… - dottorg : RT @francescoseghez: L'andamento della produzione industriale in Italia, ripresa ad aprile ma con ancora un -20% rispetto all'anno scorso.… - wallstreetita : Industria, @istat_it: dopo crollo, a maggio rimbalza produzione (+ 42,1% rispetto ad aprile). -