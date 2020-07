Inzaghi: “Non siamo più sereni. Qualche svista arbitrale ci ha condizionati” (Di venerdì 10 luglio 2020) L’allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Sassuolo di domani pomeriggio. La Lazio viene da due sconfitte consecutive, contro Milan e Lecce. Vede lentamente scomparire il sogno scudetto. “Dobbiamo ricominciare a giocare come facevamo prima. Non siamo più sereni e spensierati, abbiamo parlato molto e ci sono delle difficoltà oggettive. Poi Qualche svista arbitrale ci ha condizionato ultimamente. Dobbiamo essere forti e pensare partita per partita”. Sulla lotta scudetto: “Non dobbiamo guardare le avversarie, ma pensare solo a noi stessi. Giocare ogni due giorni porta a prestazioni peggiori rispetto a prima. Ogni squadra ha delle defezioni, ma noi forse qualcuna di ... Leggi su ilnapolista

