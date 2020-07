Inzaghi: «Milinkovic in dubbio, spazio alla Primavera» – VIDEO (Di venerdì 10 luglio 2020) Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa degli infortunati in vista del match della Lazio contro il Sassuolo Simone Inzaghi ha parlato un conferenza stampa degli infortunati in vista del match contro il Sassuolo. Le parole del tecnico della Lazio. «Abbiamo la seduta di oggi per valutare. L’avevo detto dopo Lecce, probabilmente in altre situazioni Leiva e Cataldi non sarebbero nemmeno venuti martedì con noi. Avevo questo problema abbastanza importante col polpaccio di Milinkovic, anche ieri è dovuto rimanere a riposo, vedremo oggi come sta. Mi rimanevano solo Luis Alberto e Parolo, valuterò, se ci sarà bisogno faremo giocare qualche ragazzo della Primavera che potrà darci una mano all’occorrenza». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

