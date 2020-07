‘Invasione di campo’, la prima sfida del format ‘olimpico’ di Anteprima24 (VIDEO) (Di venerdì 10 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Anno 2020, quello delle Olimpiadi, della fiaccola, delle medaglie. Tutto rinviato all’anno prossimo! Ma noi di Anteprima24, grazie alla disponibilità di 10 sportivi campani, le Olimpiadi le giochiamo a modo nostro. Dieci atleti, dieci sport, dieci domande: ognuno dei partecipanti invade la disciplina dell’altro, rispondendo a quesiti sullo sport che pratica il diretto avversario. Nasce INVASIONE DI CAMPO, il format sportivo dell’estate di ANTEprima 24. La prima sfida è tra CARMINE TOMMASONE, pugile irpino campione italiano ed europeo dei pesi piuma e MASSIMO DE LUCA, calcettista campione europeo con la maglia della nazionale italiana di calcio nel 2014 Scopriamo come è andata! L'articolo ‘Invasione di campo’, la ... Leggi su anteprima24

