Inter-Torino: probabili formazioni, orario e come vederla in tv Serie A 2019/2020 (Di venerdì 10 luglio 2020) Le probabili formazioni di Inter-Torino, match valido per la trentaduesima giornata della Serie A 2019/2020. Si preannuncia come un match molto delicato sotto tutti i punti di vista. In palio, non a caso, vi saranno punti pesanti a diverse latitudini Gli uomini di Antonio Conte (65 punti) sono stati infatti risucchiati dall’Atalanta, occupando ora un preoccupante – più che pericolante – quarto posto, mentre quelli di Moreno Longo (34 punti), nonostante la buona affermazione ottenuta col Brescia, sono ancora pienamente invischiati nella lotta per non retrocedere. Calcio d’inizio alle ore 21:45 di lunedì 13 luglio, diretta tv in esclusiva su Sky e in streaming su Sky Go, queste le possibili scelte dei due ... Leggi su sportface

Soddisfatto dopo il pesante successo sul Brescia Urbano Cairo: "Direi che il bilancio della serata è assolutamente positivo", ha detto intervistato dalla Gazzetta dello Sport il presidente del Torino.

