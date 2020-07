Inter, ora il rinnovo di Esposito è molto vicino: firme già lunedì? (Di venerdì 10 luglio 2020) Inter ed Esposito pronti al rinnovo di contratto Dopo che i rapporti si erano improvvisamente inclinati, l’Inter e Sebastiano Esposito sono vicini a trovare l’accordo per il rinnovo di contratto. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul suo sito ufficiale, per il giovane attaccante è pronto un quinquennale, prolungamento di tre anni rispetto al vecchio contratto con scadenza 2022. Accordo raggiunto quindi tra il baby attaccante e il club nerazzurro, accordo che potrebbe essere suggellato già lunedì prossimo. Una mano decisiva potrebbe essere arrivata dal cambio di procuratore: il classe 2002 è ora assistito da Federico Pastorello. L'articolo Inter, ora il rinnovo di Esposito ... Leggi su intermagazine

Inter-Getafe e Roma-Siviglia : decise sedi - date e orari - ottavi di finale Europa League E’ arrivata anche l’ufficialità: Inter-Getafe e Roma-Siviglia , ottavi di finale dell’ Europa League 2019/2020, si giocheranno in Germania in gara unica tra il 5 e il 6 agosto. I nerazzurri affronteranno la squadra spagnola il ...

E’ arrivata anche l’ufficialità: e , di dell’ 2019/2020, si giocheranno in Germania in gara unica tra il 5 e il 6 agosto. I nerazzurri affronteranno la squadra spagnola il ... Europa League - ufficiali data e orario di Inter-Getafe Inter Getafe data – Adesso è ufficiale, la UEFA ha annunciato che l’ Europa League 2019/20 si concluderà con una Final Eight che – a partire dai quarti di finale in avanti – prevede solamente gare uniche fino ...

Inter Getafe – Adesso è ufficiale, la UEFA ha annunciato che l’ 2019/20 si concluderà con una Final Eight che – a partire dai quarti di finale in avanti – prevede solamente gare uniche fino ... Ottavi Europa League : date e orari di Inter-Getafe e Roma-Siviglia Sono stati resi noti date e orari riguardo agli Ottavi di finale di Europa League: ecco quando giocheranno Inter e Roma Da pochi minuti la UEFA ha ufficializzato date e orari degli Ottavi di Europa League. Come era noto da tempo Inter e Roma ...

Inter : ?? | CONCENTRAZIONE Squadra in campo per il riscaldamento, manca meno di mezz'ora al kick-off di #InterBologna! ??????… - forumJuventus : [CM] Tutti sul Sergente: la Juve è pronta a dar battaglia ad Inter, Chelsea, Real, United e PSG per Milinkovic-Savi… - ilbianconerocom : Inter, Conte ora trema: 'Suning vuole Simeone'. Marotta pensa anche ad Allegri - JantasOO : @SacroExcel Cristante 26 mln Arsenal Pellegrini 80 mln Manchester United Florenzi 21,5 mln Napoli Schick 15 mln Mil… - Gianlu_Sir : @Cobretti_80 @JedHemlock @Inter Faccio l’ultimo quarto d’ora.. Sanchez può accompagnare solo -