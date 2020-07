Inter, Godin: «Il pareggio di ieri non era il risultato che volevamo» – FOTO (Di venerdì 10 luglio 2020) Attraverso il proprio profilo Twitter Diego Godin ha voluto lanciare un messaggio dopo il pareggio di ieri sera contro il Verona Il difensore centrale dell’Inter, Diego Godin, ha lanciato di fiducia per il proseguo del campionato nerazzurro dopo il pareggio di ieri sera contro l’Hellas Verona: «Non era il risultato che volevamo e nemmeno quello che abbiamo cercato, però il calcio è così e non serve a niente lamentarsi o guardare altrove. Adesso, ancora di più, continuiamo a lavorare come una squadra!» Non era il risultato che volevamo e nemmeno quello che abbiamo cercato, però il calcio è così e non serve a niente lamentarsi ... Leggi su calcionews24

