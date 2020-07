Inter, 20 punti persi da situazioni di vantaggio. E nel girone di ritorno sarebbe settima. Che sia questo il vero valore della squadra di Conte? (Di venerdì 10 luglio 2020) Una gara approcciata male. Il verona in vantaggio dopo meno di un minuto e con altre due clamorose occasione per il raddoppio. Poi la rimonta ad inizio ripresa e tre punti che sembravano essere in tasca. Ma a cinque minuti dalla fine il gol di Miguel Veloso ha riportato l’Inter al quarto posto, dietro all’Atalanta. Può essere riassunta così la serata della squadra di Conte al ‘Bentegodi’. E non è la prima volta che capita, anzi. Con i 2 “lasciati” ieri sono 20 in totale i punti persi dalla squadra di Conte da situazione di vantaggio. E lo stesso allenatore nerazzurro ha sottolineato questo dato nel ... Leggi su calcioweb.eu

