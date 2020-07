“Incinta!”. Cristina Chiabotto, la voce corre veloce. E quello scatto ‘rubato’ svela praticamente tutto: foto (Di venerdì 10 luglio 2020) Cristina Chiabotto potrebbe presto fare un importantissimo annuncio. La showgirl e conduttrice televisiva è stata infatti beccata in un modo alquanto sospetto e tutti sono ormai sicuri di una cosa: aspetta un bebè. A paparazzarla è stato il settimanale ‘Oggi’, che ha pubblicato in edicola una foto emblematica che lascerebbe pochi dubbi. L’ex Miss Italia si trova a Portofino per godersi una meravigliosa vacanza sulla riviera ligure. Insieme a lei c’è ovviamente il marito Marco Roscio. La donna si è unita in matrimonio con l’imprenditore nel settembre scorso e i due adesso potrebbero aver fatto un ulteriore grande passo. Stando allo scatto in questione, pare proprio che Cristina e Marco possano diventare genitori nei prossimi mesi. Bocche ... Leggi su caffeinamagazine

Assia_Tanzillo : @emmashands -Scena di Meredith e Cristina ' Metti la mano sotto la porta' (8X21) -Scena in cui Izzie dice a Cristin… -

Ultime Notizie dalla rete : “Incinta” Cristina Marino e Argentero a Miami in dolce attesa Gossip News