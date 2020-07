Incendi Puglia: 200 ettari di bosco distrutti nel Parco dell’Alta Murgia (Di venerdì 10 luglio 2020) E’ di circa 200 ettari la superficie di bosco distrutta dal fuoco nel Parco nazionale dell’Alta Murgia nel bosco di Acquatetta, fra i territori di Minervino Murge e Spinazzola, nella provincia di Barletta Andria Trani. La prima stima è dell’Arif, l’agenzia regionale per le attività irrigue e forestali. L’Incendio è divampato per circa 30 ore, notte compresa. Accertata l’origine dolosa per la presenza di più fronti del fuoco. Le operazioni sono state rese più complicate dal forte vento di maestrale. Sono stati impiegati ben 5 canadair per un totale di 142 lanci dall’alto per spegnere l’Incendio. A terra sono stati impegnati 30 unità dell’Arif, tre della protezione ... Leggi su meteoweb.eu

