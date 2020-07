“Inaccettabile, caduta di stile”: Romina Power e Mara Venier criticate da Maurizio Costanzo (Di venerdì 10 luglio 2020) Telespettatore contro Romina Power e Mara Venier Chi ha visto l’ultima puntata di Domenica In sa perfettamente che la padrona di casa Mara Venier ha abbracciato in diretta Romina Power. Un gesto che ha scatenato una serie di polemiche sui social, e non solo. Le due donne infatti, non hanno rispettato le regole di distanziamento da rispettare fisico per evitare la diffusione della pandemia da Coronavirus. Un’iniziativa che a tanti è sembrato essere un cattivo esempio da dare al pubblico che le guardava da casa. E proprio un telespettatore ha voluto scrivere una email al giornalista romano Maurizio Costanzo. Quest’ultimo ha voluto replicare sulla sua consueta rubrica sul magazine Nuovo. La donna ... Leggi su kontrokultura

