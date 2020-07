In viaggio dal Sahara al Sudamerica: gigantesca nube di polvere fotografata dallo Spazio (Di venerdì 10 luglio 2020) Ricostruito il viaggio della gigantesca nuvola di sabbia partita dal Sahara e giunta in Sudamerica: i satelliti hanno fotografato la più grande nube degli ultimi 20 anni mentre attraversava l’Atlantico. Le immagini sono state catturate dai satelliti Sentinel del programma europeo Copernicus, di Agenzia Spaziale Europea e Commissione Europea, e da Aeolus dell’ESA. A partire dalla tarda primavera, ogni anno la polvere del deserto del Sahara viene sollevata dai venti e dai temporali che la trasportano in atmosfera per tutta l’estate fino all’inizio dell’autunno, ma è la prima volta in 20 anni che si forma una nube di tali dimensioni. Secondo la NOAA la nube di polvere ... Leggi su meteoweb.eu

Tg3web : Da stasera torna 'Narcotica', il viaggio del Tg3 e di Rai3 nel mondo del narcotraffico. Dal Messico alla Colombia a… - MarroneEmma : #Repost @GabrieleMuccino with @get_repost ··· #repost 01distribution ··· È tempo di ritrovarsi per Giulio, Gemma, P… - LeFrecce : @Missyyy84 Per i biglietti Frecce, IC, ICN puoi emettere il bonus in autonomia dalla tua Area Riservata anche se ha… - antonTrillicoso : 12^ app. #Zoom #Meeting SNACK #CULTURA ‘ La Diversità nella Bellezza...come Viaggio immaginario tra i #LIBRI, promo… - Becco_Giallo : In viaggio con Aristotele Memorie di un padre alla ricerca della Grecia più autentica di Emanuele Apostolidis e Eli… -

Ultime Notizie dalla rete : viaggio dal In viaggio dal Sahara al Sudamerica: gigantesca nube di polvere fotografata dallo Spazio Meteo Web Monteriggioni: l'estate anima il Castello con musica e burattini

Il cartellone estivo di Monteriggioni entra nel vivo. Dopo l’apertura di ieri, giovedì 9 luglio, della rassegna “Cinema sotto il Castello” che toccherà anche le frazioni fino a settembre, prendono il ...

Il vero problema dell'Organizzazione mondiale della sanità

In questi mesi le critiche all’agenzia guidata da Tedros Adhanom Ghebreyesus sono state feroci e su più fronti. In primis il ritardo nel rispondere all’emergenza, con la dichiarazione di pandemia arri ...

Il cartellone estivo di Monteriggioni entra nel vivo. Dopo l’apertura di ieri, giovedì 9 luglio, della rassegna “Cinema sotto il Castello” che toccherà anche le frazioni fino a settembre, prendono il ...In questi mesi le critiche all’agenzia guidata da Tedros Adhanom Ghebreyesus sono state feroci e su più fronti. In primis il ritardo nel rispondere all’emergenza, con la dichiarazione di pandemia arri ...