In un’inchiesta rivelatoria, il Financial Times racconta il business multimilionario della ‘ndrangheta negli ospedali calabresi (Di venerdì 10 luglio 2020) In una lunga inchiesta pubblicata il 9 luglio, il Financial Times esplora le attività poco note della ‘ndrangheta negli ospedali del sud Italia, rivelando un apparato criminale tra i più sofisticati, pericolosi e redditizi dell’occidente. Secondo le indagini del quotidiano britannico, il ricavato dal controllo criminale degli ospedali calabresi viene riciclato nei più importanti centri finanziari d’Europa – da Milano a Londra – mascherato da manovre di alta finanza tipiche delle grandi banche d’investimento e dei fondi speculativi. La sofferenza di pazienti, famiglie e comunità locali equivale a obbligazioni del valore di centinaia di milioni di euro vendute in tutto il mondo, per esempio a ... Leggi su giornalettismo

Ultime Notizie dalla rete : un’inchiesta rivelatoria “Io contengo moltitudini”. Come Whitman può cambiarti la vita Pangea.news