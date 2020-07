In libreria da oggi “è tutto un Manga Manga” (Di venerdì 10 luglio 2020) Disponibile in libreria da oggi “è tutto un Manga Manga”, manuale satirico sui robottoni giapponesi di Roberto Corradi con disegni di The Hand Arriva oggi in libreria “è tutto un Manga Manga” manuale satirico sui robottoni giapponesi (www.MangaManga.eu). 31 robot schedati, raccontati, smontati ed illustrati più un “fuori programma” gravido di scarabocchi eretici e annotazioni sul… L'articolo In libreria da oggi “è tutto un Manga Manga” Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

PietroGrasso : 'Paolo Borsellino parla ai ragazzi' da oggi è in libreria. Una vita in 57 giorni. Una lettera lasciata a metà.

Pasquale Foresi: in libreria la biografia. Intervista all’autore

Pasquale Foresi è stato cofondatore accanto a Igino Giordani e dietro Chiara Lubich dei Focolari. Esce oggi in libreria la prima biografia: "In fuga per la verità. Pasquale Foresi - la biografia - pri ...

