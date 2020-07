In Italia la cefalea cronica viene riconosciuta come malattia sociale (Di venerdì 10 luglio 2020) Nel giornata di ieri, giovedì 9 luglio, il Senato ha approvato in via definitiva la legge che riconosce la cefalea cronica come una malattia sociale. Non si tratta solamente di un atto formale, ma di un provvedimento che consentirà di usufruire di alcune esenzioni tutte quelle persone che soffrono di emicrania conclamata. Insomma, non il classico mal di testa, ma una patologia diffusa, specialmente, tra le donne tra i 25 e i 50 anni. Le relatrice della legge sono due parlamentari di opposta fazione: la deputata del Partito Democratico Giuditta Pini e la senatrice della Lega Arianna Lazzarini. LEGGI ANCHE > Lo stress da lavoro? Da oggi è ufficialmente una condizione medica Maggioranza e opposizione, dunque, a volte riescono ad andare d’accordo. L’iter ... Leggi su giornalettismo

