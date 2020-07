In Italia ci sono ancora bambini di serie B (Di venerdì 10 luglio 2020) (Foto: Fabian Strauch/picture alliance via Getty Images)Non c’è un legame riconosciuto dalla legge. Per una serie di scelte e circostanze della vita. Né fra le due donne né fra una delle due e le sue due figlie. Ma il punto non è quello. Il punto è che quelle bambine sono state volute e cresciute insieme, dalla coppia di cui il Corriere della Sera racconta oggi la storia. Eppure da due anni una delle due madri – che ora ha fatto ricorso al Tribunale di Padova – non può più vederle perché, una volta separata dalla ex compagna, ha manifestato l’intenzione di adottarle. In tutta risposta le due bimbe, due gemelle di 8 anni concepite con l’inseminazione artificiale a Barcellona ma nate in Italia nel 2012 – prima dell’approvazione delle unioni ... Leggi su wired

borghi_claudio : Non sono riusciti a costringere la Spagna a prendere il MES per poter poi farlo prendere all'Italia quindi niente e… - matteosalvinimi : #Salvini: se questo governo smonta i Decreti sicurezza non farà un dispetto a me, ma all’Italia. Naufragi? No, sono… - matteosalvinimi : Maxi rissa tra stranieri sulla circonvallazione Cornelia, incendio al campo Rom di via Candoni (vicino al deposito… - AsiapaolaPaola : RT @Marcozanni86: Ricordiamo che all'Italia rebates 2014-2020 sono costati più di euro 10 miliardi di contributi aggiuntivi da versare al b… - AirRaidSiren986 : @Rossonerosemper a volte non sono d'accordo con le tue idee come su gattuso ad esempio (non lo ritengo un fenomeno… -