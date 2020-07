Ilary Blasi sportiva a Sabaudia ma per le scarpe non bada a spese: il prezzo è esorbitante (Di venerdì 10 luglio 2020) Ilary Blasi, regina di Instagram e icona di stile. La conduttrice romana ha già dato il via alle vacanze e non c’è giorno che non incanti i fan con i suoi look da favola. Look che però la maggior parte delle volte non sono proprio alla portata di tutte… Ma certamente i suoi abiti o accessori non passano inosservati. Come la fascia turbante esibita qualche giorno fa con un meraviglioso primo piano che buca lo schermo. Capelli raccolti e fascia in puro stile etnico-chic e trucco curatissimo ma nient’affatto pesante. Ma occhi puntati su quello che è stato definito uno dei must-have di questa estate 2020, squisitamente versatile per ogni situazione. Dalla sdraio al divanetto all’ora dell’aperitivo: la fascia turbante offre tante possibilità di abbinamento. (Continua dopo la foto) Certo, ... Leggi su caffeinamagazine

