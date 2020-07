Il video dei tre poliziotti che immobilizzano per diversi minuti un uomo fermato per ubriachezza (Di venerdì 10 luglio 2020) Le immagini sono molto forti. Il video del fermo di un uomo di 46 anni di Verona, per il quale era stato chiesto l’intervento della polizia a causa della sua ubriachezza molesta (schiamazzi fuori da un locale di via Monreale a Verona), mostra come per diversi minuti – almeno 5 secondo i testimoni – la persona fermata sia stata immobilizzata a terra, nonostante le sue grida e le sue richieste d’aiuto. LEGGI ANCHE > Sono emersi nuovi dettagli sugli ultimi minuti della vita di George Floyd Polizia immobilizza uomo a Verona, le immagini di Repubblica Repubblica ha pubblicato le immagini in esclusiva e ha anche chiesto conto di quanto accaduto in questura. Qui hanno fatto sapere che quel tipo di trattamento era stato riservato al 46enne dal momento ... Leggi su giornalettismo

