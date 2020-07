Il vero problema dell’Organizzazione mondiale della sanità (Di venerdì 10 luglio 2020) (foto: FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images)“L’Oms è un baraccone che va smontato e rifatto da capo”, ha sentenziato il virologo Andrea Crisanti. In un tweet il collega Roberto Burioni l’ha definita “sempre più deludente”. E se il vicepremier nipponico Taro Aso l’ha ribattezzata con sarcasmo “Organizzazione cinese della sanità”, il Wall Street Journal ha preferito l’epiteto “Disinformazione mondiale della sanità sul coronavirus”. Chiamatela come volete, ma un fatto è certo: l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) è sotto accusa per come ha gestito la pandemia di Covid-19 e rischia di uscirne con le ossa rotte. Martedì Donald Trump ha formalizzato il ritiro degli ... Leggi su wired

GiovanniToti : Il programma ministeriale secondo cui dal 10 luglio avremo i lavori finiti e 2 corsie per ogni senso di marcia non… - DiMarzio : @scar15385 @TodosACM @aylaf93 Se Inter ha provato a farlo, il problema qual è? Tu sai che non è vero? Hai le prove? - walterwhiteITA : Il vero problema dell’Organizzazione mondiale della sanità - UnTemaAlGiorno : RT @Becca943: #tiEmaiCapitato di pensare che in tutto questo tempo il vero problema erano gli altri non te stesso? Questa canzone la dedico… - _bufale_ : Il vero problema dell’Organizzazione mondiale della sanità -

Ultime Notizie dalla rete : vero problema Il vero problema dell Organizzazione mondiale della sanità Wired.it Half-Life 3 e Left 4 Dead 3 esistevano, ma sono stati cancellati da Valve 0

Half-Life 3, Left 4 Dead 3 e tanti altri progetti non sono leggende e sono realmente esistiti, il problema è che sono stati cancellati da Valve. NOTIZIA di Luca Forte — 09/07/2020 Half-Life 3, Left 4 ...

La triste storia del sindaco di Seul

Questo è un estratto di Katane, la newsletter su Asia e Pacifico di Giulia Pompili. Se non siete ancora iscritti fatelo qui, è gratis Dopo ore di ricerche la polizia di Seul ha trovato il corpo senza ...

Half-Life 3, Left 4 Dead 3 e tanti altri progetti non sono leggende e sono realmente esistiti, il problema è che sono stati cancellati da Valve. NOTIZIA di Luca Forte — 09/07/2020 Half-Life 3, Left 4 ...Questo è un estratto di Katane, la newsletter su Asia e Pacifico di Giulia Pompili. Se non siete ancora iscritti fatelo qui, è gratis Dopo ore di ricerche la polizia di Seul ha trovato il corpo senza ...