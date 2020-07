Il sushi degli orrori scoperto dai Nas: ecco cosa hanno trovato all’interno (Di venerdì 10 luglio 2020) Chiusa un’attività commerciale nei pressi di Venezia, i Nas sono intervenuti apponendo un grosso lucchetto alla struttura. L’attività di ristorazione in questione non è nient’altro che un ristorante di sushi e la motivazione per cui è stato costretto ad abbassare la saracinesca è dovuta ad una motivazione a dir poco aberrante. All’interno del ristorante di sushi è stata riscontrata la presenza di ratti, insetti vari ed eventuali nonché una sporcizia davvero riprovevole. Il ristorante di sushi in questione si chiama Dear eat – Yo yo sito in via Cairoli 52, a Dolo, in provincia di Venezia. L’attività è gestita da cittadini cinesi. Il controllo è avvenuto martedì 7 luglio sia da parte dei Carabinieri della locale Tenenza che dal ... Leggi su caffeinamagazine

