IL SEGRETO | anticipazioni puntata di lunedì 13 luglio 2020

anticipazioni puntata de Il SEGRETO di lunedì 13 luglio 2020:Raimundo rientra a casa ferito ed Emilia chiama immediatamente Pepa affinché gli presti soccorso. Dopo essersi ripreso, Emilia vorrebbe che il padre denunciasse chi lo ha aggredito; l'uomo però non racconta nulla di quanto accaduto. Pedro intende organizzare una festa da ballo nel corso delle feste patronali, ma don Anselmo crea problemi perché secondo lui i soldi dovrebbero servire per riparare il tetto della chiesa. Hipolito dedica una poesia a Emilia. Juan prega Tristan di dare una lettera a Soledad: ha bisogno di dirle qualcosa riguardo a ...

