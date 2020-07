Il Segreto, anticipazioni oggi 10 luglio: Pepa dice la verità (Di venerdì 10 luglio 2020) anticipazioni “Il Segreto”, puntata del 10 luglio 2020. Cosa rivediamo nella replica su Canale 5 alle 15.45? Dopo tante difficoltà, Pepa riesce a entrare nel manicomio dove è ricoverata Angustias. Il referto medico è una prova schiacciante: Martin è il figlio di Pepa! Pepa ha trovato la prova che le dà la certezza che Angustias non è la mamma di Martin. Il referto della povera donna, afflitta da unaArticolo completo: Il Segreto, anticipazioni oggi 10 luglio: Pepa dice la verità dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

