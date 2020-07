"Il principe di Monaco è padre di mia figlia. Ha 15 anni e vive nelle Marche. La riconosca" (Di venerdì 10 luglio 2020) Ha nascosto per quindici anni l’identità del padre alla figlia, fino a quando le sue domande sono diventate talmente insistenti da costringerla a rompere il silenzio. E a citare in giudizio, per il riconoscimento della paternità, il principe Alberto di Monaco. “E’ stata una scelta sofferta, ma desidero dare a mia figlia la sua identità: dopo quindici anni di silenzio meritava la verità”, spiega la donna, una 34enne di origini brasiliane residente nelle Marche, che ha chiesto di rimanere anonima per tutelare la figlia.“Quando ho incontrato il principe avevo 19 anni e non sapevo chi fosse”, racconta questa madre, che ... Leggi su huffingtonpost

