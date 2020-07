Il Portogallo si laurea a sorpresa campione d’Europa! – 10 luglio 2016 – VIDEO (Di venerdì 10 luglio 2020) Il 10 luglio 2016 va in scena la finale degli Europei tra la Francia padrona di casa ed il Portogallo: ad imporsi a sorpresa sono i lusitani Il Portogallo, dopo aver sfiorato il titolo in casa nel 2004 cedendo però in finale alla Grecia, per la prima volta nella storia si laurea campione d’Europa. L’impresa riesce il 10 luglio 2016, quando i lusitani superano di misura i padroni di casa e grandi favoriti della Francia. A decidere la gara, nel secondo tempo supplementare, è a sorpresa Eder, che con una sassata rasoterra da fuori beffa Lloris. E consegna la finale al Portogallo, che nel primo tempo aveva anche perso Cristiano Ronaldo per infortunio. Tripudio ... Leggi su calcionews24

