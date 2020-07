Il più bel sedere della storia dell'arte, la sfida social tra i musei (Di venerdì 10 luglio 2020) Qual è il più bel sedere della storia dell'arte? Quello prorompente delle donne di Botero o quello marmoreo – in tutti i sensi – del David di Michelangelo? È una nuova sfida che punta a guardare i capolavori dell'arte da un'insolita prospettiva, quella che in questi giorni si sta disputando sui social a colpi di post e retweet: il nuovo capitolo della Curator Battle, il ciclo di sfide inaugurato durante la quarantena tra i curatori dei musei internazionali, ha infatti come protagonista il fondoschiena in tutte le sue manifestazioni artistiche. E sì, la battaglia è ... Leggi su gqitalia

MediasetTgcom24 : Polmonite sconosciuta più letale del coronavirus, è 'scontro' tra Cina e Kazakistan #Kazakistan… - irombeach : NON CI VOGLIO CREDERE : l'ha detto - pumpkn_pi : @step2icky Viiicccttoorriiiaaaa caaarrraaattuuuuuurrrreeeeeee ?? - Ragno60955617 : RT @Milfgram1: Quanto sono porcellina secondo voi ? Martina da BO >> - Ragno60955617 : RT @carlamilf1: Ora non mi dite che non vorreste giocarci un po' . Carla > profilo social ?? -

Ultime Notizie dalla rete : più bel Fi-Pi-Li, rampe di Santa Croce chiuse per 2 giorni gonews Morciano di Leuca, spiagge vicine: le più belle da visitare

Morciano di Leuca è un bellissimo borgo della Puglia, in cui ci sono alcune spiagge vicine che sono perfette per godersi una meravigliosa vacanza. IL borgo di Morciano di Leuca si trova nella parte ...

Fi-Pi-Li, rampe di Santa Croce chiuse per 2 giorni

Sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno che per lavori da eseguire sulla SP44 per conto della Provincia di Pisa è prevista la chiusura delle rampe in ingresso ed in uscita dello svin ...

Morciano di Leuca è un bellissimo borgo della Puglia, in cui ci sono alcune spiagge vicine che sono perfette per godersi una meravigliosa vacanza. IL borgo di Morciano di Leuca si trova nella parte ...Sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno che per lavori da eseguire sulla SP44 per conto della Provincia di Pisa è prevista la chiusura delle rampe in ingresso ed in uscita dello svin ...