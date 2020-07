Il Paradiso delle signore: la programmazione dal 13 al 17 luglio (Di venerdì 10 luglio 2020) Comincia una nuova settimana televisiva, e come ogni settimana dal lunedì al venerdì, alle 15.40, va in onda su Rai 1 la fiction Il Paradiso delle signore. Nuovi risvolti ci attendono dopo il licenziamento di Angela e soprattutto Federico sembra pronto a prendere una decisione determinante per la sua situazione. Di seguito tutte le anticipazioni sulle puntate in onda nella settimana che va dal 13 al 17 luglio. Federico prende la sua decisione Federico comunica ai suoi genitori la decisione che ha preso riguardo la sua situazione. Il giovane ha deciso di sottoporsi ad un’operazione e per farlo è disposto ad andare anche contro il parere di Silvia. Infatti, nonostante quest’ultima non sia d’accordo, è pronto ad andare fino in fondo. Il rischio è ... Leggi su thesocialpost

