Il museo Santa Sofia che torna a essere moschea per «rianimare l’elettorato populista di Erdogan» (Di venerdì 10 luglio 2020) La Corte suprema turca si è pronunciata in anticipo sulla questione di Santa Sofia e, annullando il decreto del 24 novembre 1934 che la trasformava in museo, ha spianato la strada per trasformarla in moschea. La parola finale spetta al presidente Erdogan, il quale già in passato non ha mai fatto mistero di voler far tornare Santa Sofia ad essere una moschea. Le ragioni che stanno dietro questa decisione, secondo alcuni studiosi, vanno ricercate nella volontà di Erdogan di riacchiappare una parte del suo elettorato sfuggente. LEGGI ANCHE >>> Sulla pelle dei profughi siriani: i gas lacrimogeni dei greci, il ricatto di Erdogan, l’Europa che si gira ... Leggi su giornalettismo

L’ex basilica di Santa Sofia, per come eravamo abituati a conoscerla noi, ossia come museo, ha le ore contate. La conferma dovrebbe arrivare già oggi, ma la notizia in Turchia circolava già da due gio ...

La Corte suprema ha deciso: Hagia Sophia è una moschea

Ankara (AsiaNews) – Alle 16 di oggi (ora locale), la televisione turca ha dato l’annuncio: la Corte suprema ha deciso che la basilica di Santa Sofia sia usata come moschea. Per questo la Corte ha annu ...

