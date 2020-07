Il Museo Lamborghini riapre le porte al pubblico dopo l'emergenza sanitaria (Di venerdì 10 luglio 2020) Chiuso forzatamente a causa dell’emergenza Covid-19 il MUDETEC riapre nuovamente le proprie porte ai turisti e a tutti gli... Leggi su today

dinoadduci : Museo Lamborghini - Annunciata la riapertura: sarà esposta anche la Sián Roadster - Notiziedi_it : Riapre al pubblico il museo Lamborghini - GaetanoScavuzzo : RT @motorionline: Il museo #Lamborghini riapre al pubblico e mette in mostra anche la #SianRoadster - fabiocavagnera : RT @motorionline: Il museo #Lamborghini riapre al pubblico e mette in mostra anche la #SianRoadster - motorionline : Il museo #Lamborghini riapre al pubblico e mette in mostra anche la #SianRoadster -