Il Museo dello Shaanxi dona 15mila mascherine al Museo Reggia di Caserta (Di venerdì 10 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLo Shaanxi History Museum dona 15500 mascherine chirurgiche al Museo Reggia di Caserta. Tra la fine del 2019 e i primi mesi del 2020, la Reggia di Caserta ha portato avanti un intenso dialogo con il Museo cinese per la realizzazione di iniziative comuni e la mostra di reperti autentici della Provincia di Shaanxi nell’ambito di attività di collaborazione più ampie. L’emergenza Covid-19 ha, purtroppo, costretto la Reggia di Caserta e lo Shaanxi History Museum a rinviare importanti progetti che saranno, tuttavia, ripresi appena possibile. Il rapporto di collaborazione non si ... Leggi su anteprima24

IulianoLorenza : Museo dello Shaanxi dona 15 mila mascherine al Museo Reggia di Caserta - - ExPartibus : Museo dello Shaanxi dona 15 mila mascherine al Museo Reggia di Caserta - - pietro_riccio : Museo dello Shaanxi dona 15 mila mascherine al Museo Reggia di Caserta - - AppiaPolis : New post (IL MUSEO DELLO SHAANXI DONA 15MILA MASCHERINE ALLA REGGIA DI CASERTA) has been published on AppiaPolis -… - sciudar : RT @martaottaviani: In attesa dello showdown di domani, il mio de profundis per #SantaSofia #Erdogan #Turchia @LaStampa -

Ultime Notizie dalla rete : Museo dello IL MUSEO DELLO SHAANXI DONA 15MILA MASCHERINE ALLA REGGIA DI CASERTA Appia Polis