Il ministro Speranza blocca i voli a 13 Paesi, ma manca il più pericoloso (Di venerdì 10 luglio 2020) Il ministro Speranza, per prevenire il coronavirus in Italia, ha scelto di vietare l’entrata in Italia per cittadini di 13 Paesi ma si è scordato di quello al momento più pericoloso. Il premier Conte e il ministro della Salute, Speranza, non vogliono correre il rischio di altri casi contagi Covid d’importazione. E la misura che hanno scelto per contrastare il pericolo, è drastica. Sembra di tornare indietro al periodo del primo lockdown, il governo non vuole vanificare gli sforzi fatti fin qui, e il dei bangladini contagiati entrati in Italia nei giorni scorsi, ha fatto alzare la guardia. “L’altro giorno siamo stati costretti a sospendere per una settimana i voli dal Bangladesh – ha dichiarato ... Leggi su chenews

