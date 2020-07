Il mal di pancia dentro il governo sulla proroga dello stato di emergenza (Di venerdì 10 luglio 2020) AGI - Scontro in maggioranza sul probabile rinnovo dello stato di emergenza per fronteggiare l'epidemia di coronavirus. All'annuncio del presidente del Consiglio, il Partito democratico e Italia viva hanno immediatamente replicato chiedendo un intervento di Conte in Parlamento. "Lo stato di emergenza - ha spiegato il premier - serve per tenere sotto controllo il virus. Non è stato ancora deciso tutto, ma ragionevolmente si andrà in questa direzione", ha confermato a Venezia dove si trovava per la prova del Mose. Il Pd è stato il primo tra i partiti che sostengono il governo a chiedere spiegazioni. "Non si può dubitare che l'esecutivo, se ha questo orientamento, abbia solide motivazioni - ha affermato ... Leggi su agi

Agenzia_Italia : Il mal di pancia dentro il governo sulla proroga dello #statodiemergenza - TuriSindoni : E' chiaro che stanno tentando di indebolire il cdx ed io credo che, con lui, avranno buon gioco! Ma un governo non… - SLollo82 : @sa_cantone Attorno ad Ibra è sempre stato tutto un cabaret, mal di pancia, frecciatine... se la gente ancora non l… - aldo612424 : @FamilyDayDNF @LaVeritaWeb Metteranno la fiducia e passeranno i mal di pancia. - SereGuerr : Mamma che mal di pancia Mamma che voglia di restare nel letto e dormire -

Ultime Notizie dalla rete : mal pancia Il mal di pancia dentro il governo sulla proroga dello stato di emergenza AGI - Agenzia Giornalistica Italia Il mal di pancia dentro il governo sulla proroga dello stato di emergenza

AGI - Scontro in maggioranza sul probabile rinnovo dello stato di emergenza per fronteggiare l'epidemia di coronavirus. All'annuncio del presidente del Consiglio, il Partito democratico e Italia viva ...

Chi respira bene è più felice

Un’esagerazione? No se a dirlo è un campione di apnea che con le tecniche giuste ha superato ansia e depressione. E vinto un titolo mondiale "Dimmi come respiri e ti dirò chi sei". Parola di Mike Mari ...

AGI - Scontro in maggioranza sul probabile rinnovo dello stato di emergenza per fronteggiare l'epidemia di coronavirus. All'annuncio del presidente del Consiglio, il Partito democratico e Italia viva ...Un’esagerazione? No se a dirlo è un campione di apnea che con le tecniche giuste ha superato ansia e depressione. E vinto un titolo mondiale "Dimmi come respiri e ti dirò chi sei". Parola di Mike Mari ...