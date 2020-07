Il M5S spiega che è stato costretto dalla Lega ai decreti sicurezza e intanto rinvia l’approvazione delle modifiche (Di venerdì 10 luglio 2020) Mentre il Partito Democratico ha avuto il coraggio di esultare perché la Consulta ha fatto il lavoro sui decreti sicurezza per il quale sarebbero pagati loro («La Corte costituzionale conferma l’assurdità di alcune delle scelte propagandistiche volute dall’ex ministro Salvini i cui decreti hanno prodotto molti effetti negativi per tutti», ha detto il viceministro all’Interno “Buongiornissimo! Kaffééééé?” Matteo Mauri) il deputato del MoVimento 5 Stelle Giuseppe Brescia in un’intervista al Corriere della Sera getta sulla Lega la responsabilità delle norme, sperando che qualcuno ci caschi e non si ricordi che hanno cercato di intestarseli fino a quando Salvini non li ha ... Leggi su nextquotidiano

