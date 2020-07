Il Lione scenderà in campo per un torneo in vista della Champions League (Di venerdì 10 luglio 2020) Il Lione ha organizzato un piccolo torneo amichevole in vista della sfida di Champions League contro la Juventus Il Lione giocherà un piccolo torneo per prepararsi al match di Champions League contro la Juventus, valido per il ritorno degli ottavi di finale. Il Veolia Trophy si disputerà dal 16 al 18 luglio presso lo stadio della squadra francese. Tra le partecipanti vi sono anche il Celtic, il Nizza ed il Rangers: tutte valide squadre per consentire al Lione di ritrovare una buona condizione fisica in vista del match contro la Juventus. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

