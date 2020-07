Il Gruppo Toyota rafforza il sostegno alla Croce Rossa Italiana (Di venerdì 10 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – Con una donazione di 100.000 euro il Gruppo Toyota rafforza il supporto alla Croce Rossa Italiana. Donazione che l'organizzazione utilizzerà per le attività di assistenza sul territorio e per fronteggiare le conseguenze dell'emergenza sanitaria. L'azione si aggiunge ad altre avviate nei mesi scorsi che, da aprile, hanno previsto la fornitura di una flotta di circa 100 vetture ibride Toyota e Lexus per i servizi del progetto CRI #IlTempoDellaGentilezza come l'assistenza domiciliare, la consegna di spesa, medicinali e beni di prima necessità per le persone più fragili da un punto di vista sanitario e sociale. Insieme al Gruppo Toyota, a rendere possibile questa ... Leggi su liberoquotidiano

