Il Governo vieta l'ingresso da 13 Paesi ma nelle ultime ore 618 migranti sono sbarcati a Lampedusa (Di venerdì 10 luglio 2020) Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato un'ordinanza per vietare gli ingressi da 13 Paesi ritenuti a rischio. Ma nel frattempo continuano gli sbarchi dei migranti. Il timore di una seconda ondata è così forte da indurre il Premier Giuseppe Conte a valutare la possibilità di prorogare lo stato di emergenza fino al 31 …

Vietato abbassare la guardia perché ... “La ventilata previsione di una proroga da parte del governo dello stato di emergenza in assenza, per ora, di dati epidemiologici che la giustifichino ...«Le modifiche in materia di immigrazione potrebbero anche andare oltre le osservazioni della presidenza della Repubblica» ha sentenziato ieri su Rai 3, il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese impeg ...